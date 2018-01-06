Росс Баркли: "Рассчитываю записать на свой счет немало голов в "Челси"

Новичок "Челси"​ Росс Баркли рассчитывает, что будет забивать много голов за новую команду. Вчера 24-летний англичанин подписал с "синими" контракт на 5,5 лет и получил футболку с 8-м номером. В этом сезоне игрок не выходил на поле в составе "Эвертона" из-за травмы.

- Меня переполняют чувства, я весь в нетерпении и очень хочу поскорее начать, - цитирует пресс-служба клуба Баркли. - Для меня получить возможность выступать за такой клуб, как "Челси", – это невероятно. Я намереваюсь продолжить с того момента, на котором закончил в конце прошлого сезона, и надеюсь становиться лучше и записать на свой счет немало голов.