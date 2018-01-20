Росс Баркли: "Хочу, чтобы меня считали полузащитником мирового класса"

Новичок "Челси" полузащитник Росс Баркли выразил надежду, что переход в лондонский клуб поспособствует его развитию. Также 24-летний англичанин подчеркнул, что проблемы со здоровьем остались позади.

– Я одержим тем, чтобы становиться лучше, – цитирует Daily Star Баркли. – Я хочу, чтобы меня считали полузащитником мирового класса. И мое появление в "Челси" дает реальный шанс достигнуть своей цели.

В настоящий момент у меня много возможностей, большой потенциал, и я хочу продемонстрировать свои умения в таком большом клубе, чтобы меня признали хорошим игроком. Я дорос до уровня "Челси". Работа вместе с футболистами мирового класса только поможет мне достичь серьезных высот. Первая половина сезона из-за травмы прошла мимо меня, но я снова в форме и готов работать.

Напомним, в начале января Баркли перешел в "Челси" из "Эвертона", сумма трансфера оценивается в 15 миллионов фунтов стерлингов. Футболист может дебютировать за "синих" уже сегодня в матче 24-го тура чемпионата Англии против "Брайтона".