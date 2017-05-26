Роналду отказался лететь в Англию из-за угрозы теракта

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отказался от рекламной акции в Лондоне из-за недавнего теракта в Манчестере. В субботу португалец должен был выступить с речью о стимуляторе мышечной активности.

"После повышения угрозы террора в Великобритании с сожалением сообщаем, что нам пришлось отложить субботние публичные выступления Криштиану Роналду. Безопасность имеет первостепенное значение, поэтому акция была отложена", - приводит Daily Mail слова представителя компании.

Напомним, в начале этой недели в Манчестере прогремело два взрыва после концерта Арианы Гранде, которые унесли жизни 22 человек.