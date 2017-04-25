Роналдо - Ибрагимовичу: "Надеюсь, ты вернешься и станешь еще сильнее"

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо выступил с обращением к форварду "Манчестер Юнайтед" Златану Ибрагимовичу, в котором поддержал его. Швед получил травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д.в.). В среду он будет прооперирован в США. 35-летний игрок планирует вернуться на поле, несмотря на слухи о завершении карьеры.

"Надеюсь, ты восстановишься, вернешься и станешь еще сильнее. Тебе нужен высокий боевой дух, чтобы преодолеть такие трудности", - написал Роналдо в "Инстаграме".