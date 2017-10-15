Роналд Куман: "Я сам оказываю на себя давление"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман считает, что его команда превосходила "Брайтон" в матче чемпионата Англии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

– У нас есть хотя бы одно очко, и это важно, – цитирует ВВС Кумана. – Мы играли лучше, большую часть времени владели мячом. Показали характер и могли вырвать победу над последних минутах. Команда находится в сложной ситуации, но чтобы выйти из нее, нужно показать боевой характер.

Что касается слухов о моем будущем, но вся моя футбольная жизнь прошла под давлением. Если на меня не давят извне, я сам создаю это давление.