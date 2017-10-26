Роналд Куман: "В последний момент Жиру отказался от перехода в "Эвертон"

Бывший главный тренер "Эвертона" Роналд Куман считает, что одной из причин его неудачи стало неподписание форварда "Арсенала" Оливье Жиру в летнее трансферное окно. Голландцу нужен был нападающий, способный заменить Ромелу Лукаку, ушедшего в "Манчестер Юнайтед". "Ириски" после 9 туров занимает лишь 18-е место в турнирной таблице, поэтому руководство пошло на смену тренера.

- У меня был разговор с Оливье Жиру, но в самый последний момент он решил, что лучше жить в Лондоне и остаться в "Арсенале", - цитирует Goal Кумана. - Это было очень сложно переварить. Скажите мне, где заполучить отличного нападающего? Лукаку был для нас так важен, не только из-за его голов. У него была способность играть как таранный форвард. Он мог держать мяч, всегда следил за воротами и был быстрым. Если игра не шла, всегда существовал вариант использовать длинный пас. Власич и Руни - нападающие, которым только нужен мяч в ногах.