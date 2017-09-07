Роналд Куман: "Разочарован ситуацией, в которой оказался Руни"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман рассказал о том, что нападающий Уэйн Руни примет участие в матче с "Тоттенхэмом". Специалист остался недоволен поведением форварда, который был арестован на прошлой неделе.

- Разочарован данной ситуацией. Во вторник мы поговорили с ним, - цитирует Mirror Кумана. - Клуб примет дисциплинарные меры, но это будет сделано в подходящее время. В эту субботу Руни выйдет на поле.

9 сентября "Эвертон" сыграет с "Тоттенхэмом". Начало – в 17.00 по московскому времени.

31 августа форвард был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Футболист был задержан с пьяной девушкой. Он отправился в один из итальянских ресторанов после тренировки, а позже оказался в баре, где танцевал на столе, пил спиртное и приставал к 29-летней незнакомке. За этот поступок англичанин будет оштрафован "Эвертоном" на 300 тысяч фунтов стерлингов.