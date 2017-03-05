19:42 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Поединок с "Тоттенхэмом" был эмоциональным до последней секунды"

0
0
0
0

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман остался доволен матчем 27-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:3), несмотря на поражение. Также он отметил игру форварда Роналду Лукаку, отметившегося голом сегодня.

- Это был эмоциональный до последней секунды поединок, - цитирует BBC Кумана. - Мы начали очень хорошо, оказывали давление на "шпор", но нас наказали за ошибки. По крайней мере, мы показали характер. У нас была правильная реакция, но в целом "Тоттенхэм" был сильнее.

Лукаку вновь показал сегодня насколько он силен и опасен. Сегодня не было противостояния между топ-форвардами. Но он и Кейн оба показали их свои качества.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ