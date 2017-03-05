Роналд Куман: "Поединок с "Тоттенхэмом" был эмоциональным до последней секунды"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман остался доволен матчем 27-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:3), несмотря на поражение. Также он отметил игру форварда Роналду Лукаку, отметившегося голом сегодня.

- Это был эмоциональный до последней секунды поединок, - цитирует BBC Кумана. - Мы начали очень хорошо, оказывали давление на "шпор", но нас наказали за ошибки. По крайней мере, мы показали характер. У нас была правильная реакция, но в целом "Тоттенхэм" был сильнее.

Лукаку вновь показал сегодня насколько он силен и опасен. Сегодня не было противостояния между топ-форвардами. Но он и Кейн оба показали их свои качества.