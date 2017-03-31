Роналд Куман: "Победный голод фанатов "Эвертона" только растет"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман в преддверии матча 30-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" отметил важность победы в мерсисайдском дерби. По его словам, команда понимает, что болельщики ждут от нее только выигрыша. Напомним, что в последний раз "ириски" побеждали "красных" (2:0) в октябре 2010 года.

- Все знают о важности дерби с "Ливерпулем". Нам нужно хорошо подготовиться к этой игре, - приводит пресс-служба "ирисок" слова Кумана. - Это непросто сделать из-за перерыва в чемпионате, но соперник находится в такой же ситуации. Мы знаем, насколько важна эта победа для наших болельщиков. В последний раз "Эвертон" обыгрывал "Ливерпуль" очень давно. Понятно, что победный голод наших болельщиков только растет.