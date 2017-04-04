Роналд Куман: "По-прежнему восхищаюсь Ибрагимовичем"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман в преддверии гостевого матча 31-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" лестно отозвался о нападающем соперника Златане Ибрагимовиче. Голландский специалист работал со шведским форвардом в "Аяксе".

– Не удивлен тем, что Ибрагимович показывает такую классную игру в чемпионате Англии, – приводит goal.com слова Кумана. – Это на самом деле очень сильный талантливый футболист. Возможно, в плане психологии он один из сильнейших футболистов. До сих пор восхищаюсь его игрой.

В своем возрасте Ибрагимович по-прежнему доказывает, что является важным игроком своей команды, постоянно забивает. Очень уважаю этого футболиста.