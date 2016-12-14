Роналд Куман: "Отвратительно провели первые 20 минут"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после победы над "Арсеналом" (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии отметил характер подопечных. По словам наставника, в конце встречи не обошлось без везения.



– Мы отвратительно провели первые 20 минут, – отметил Куман в эфире BT Sport. – Действовали нервно и неуверенно. Было много ошибок, нам не хватало агрессии. Однако потом смогли проявить характер. В итоге отыгрались и заслужили победу. В конце матча не обошлось без везения. Но в целом показали хороший футбол. Это стало возможным в том числе благодаря поддержке болельщиков. Нас не так просто победить на "Гудисон Парк".

Иногда трудно понять, почему так плохо начинаем матч. Конечно, сказывается нехватка уверенности. Однако нужно проявлять свой характер. Сегодня мы показали сильный характер.