Роналд Куман: "Окончательный счет не отражает того, что происходило в матче "Эвертона" с "Халлом"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман остался доволен игрой команды в матче 29-го тура чемпионата Англии против "Халл Сити" (4:0). Также он отметил Ромелу Лукаку, который оформил дубль уже в добавленное время.

- Конечно, здорово одержать разгромную победу дома, - цитирует BBC Кумана. - У нас была отличная игра, но окончательный счет не отражает того, что происходило на поле.

Фанаты любят Ромелу Лукаку. Да, вы можете сдерживать его 85 минут, но потом он забьет, так как остается сконцентрированным до последних секунд. Сделаем все, чтобы сохранить в составе лучших игроков, но окончательное решение будет за самим игроком.