Роналд Куман: "Обеспокоен результатами "Эвертона", пришло время поговорить с игроками"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман хочет провести со своими игроками встречу. На ней специалист планирует обсудить неудачный старт сезона. Команда набрала четыре очка после 4-х туров чемпионата Англии, а в стартовом матче группового турнира Лиги Европы "ириски" потерпели разгромное поражение от "Аталанты" (0:3).

- У меня будет встреча с игроками, ведь пришло время высказаться, - цитирует The Telegraph Кумана. - Я обеспокоен сложившейся ситуацией, для меня матч против "Аталанты" стал тревожным звонком. Та игра была очень болезненной, а воскресный матч против "Манчестер Юнайтед" должен показать наше мужество и опыт.