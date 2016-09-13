Роналд Куман: "Никогда не сомневался в Лукаку"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после матча 4-го тура чемпионата Англии с "Сандерлендом" (3:0) выразил удовлетворение крупной победой. Он отметил игру нападающего Ромелу Лукаку, который оформил хет-трик за 11 минут.

– В первом тайме команда не была похожа на себя, поэтому я злился, – приводит BBC слова Кумана. – Во втором тайме все изменилось, "Эвертон" стал играть на своем уровне, и результат не заставил себя ждать. Лукаку? Я никогда в нем не сомневался. Всегда говорил ему, что лучший способ ответить на критику, показать все на поле.