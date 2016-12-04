22:07 4 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Рональд Куман: "Ничья с "МЮ" - справедливый результат"

0
0
0

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после ничьей с "Манчестер Юнайтед" (1:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии назвал справедливым исход встречи. "МЮ" открыл счет на 42-й минуте - отличился Златан Ибрагимович, на 89-й минуте Лейтон Бэйнс реализовал пенальти.

- Мы заслужили ничью, это справедливый результат, - цитирует BBC Кумана. - При счете 1:1 мы продемонстрировали характер и заслужили хотя бы одно очко. Мы сыграли лучше, чем неделю назад. Мы показали, что можем бороться до последней секунды.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ