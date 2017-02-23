20:39 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Не время говорить о переходе Руни в "Эвертон"

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман отказался говорить о возможности подписания контракта с нападающим "Манчестер Юнайтед" Уэйном Руни. По его словам, сейчас сложно понять, какие позиции нужно будет усилить "ирискам".

Ранее сообщалось, что клуб из Ливерпуля раздумывает над переходом 31-летнего англичанина, который выступал в их составе с 2002 по 2004 год.

- Переход Руни в "Эвертон"? Мне кажется, что сейчас не лучшее время для разговоров о том, что произойдет летом и кто будет нужен команде в следующем сезоне, - приводит HITC Sport слова Кумана. - Трансферное окно закрылось не так давно. Лучше говорить о футболе.

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Материалы REN-TV

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