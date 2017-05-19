Роналд Куман: "Не волнуюсь насчет того, останутся ли Лукаку и Баркли в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман признался, что не беспокоится о возможном уходе из команды Ромелу Лукаку и Росса Баркли. Ранее СМИ писали, что игроки могут покинуть клуб летом.

- Останутся ли Лукаку и Баркли в команде? Не знаю, - цитирует BBC Кумана. - Все прояснится после последнего тура, в понедельник - тогда мы все и узнаем. Уверен ли я в том, что Баркли не уйдет? Нет, потому что он долго думал об этом. Но я не волнуюсь, потому что мне нравится работать с игроками, которые хотят играть за клуб.