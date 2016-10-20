17:14 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Надеюсь, Ньясс будет каждую неделю оформлять хет-трики за дубль"

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман сомневается в том, что нападающий Умар Ньясс вряд ли в ближайшее время станет игроком основного состава команды. По словам специалиста, он будет рад, если сенегалец будет оформлять хет-трики в дубле.

Ньясс? Никогда не говори никогда, но я принял решение, которое вряд ли поменяю в ближайшее время, – приводит Liverpool Echo слова Кумана. – Это наша внутренняя кухня, поэтому пояснений не будет. Надеюсь, что он будет каждую неделю оформлять хет-трики в составе дубля.

Недавно 26-летний сенегалец выразил недовольство тем, что главный тренер лишил его возможности тренироваться с основным составом "Эвертона" после 45 минут на поле в первом предсезонном матче под руководством Кумана. Ньясс пообещал, что продолжит бороться за место в основе ливерпульского клуба.

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