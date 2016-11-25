20:45 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Надеюсь, фанаты "Саутгемптона" проявят ко мне уважение"

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман надеется, что в предстоящем матче чемпионата Англии фанаты "Саутгемптона" примут его без вражды. Он подвергся критике болельщиков "святых" после ухода из клуба ради "Эвертона".

– Мне будет приятно встретиться снова с "Саутгемптоном", – цитирует ВВС Кумана. – Я там провел прекрасное время, клуб был успешным при мне. Горжусь этим временем. Надеюсь, фанаты проявят ко мне уважение. Я буду с теплотой оглядываться на время, проведенное в "Саутгемптоне", но сейчас нам всем нужны очки. Я хочу, чтобы "Эвертон" играл не так, как делал это в последние годы. Но это нельзя изменить за два месяца. Нужно больше времени.

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