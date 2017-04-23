Роналд Куман: "МЮ" не попадет в первую четверку чемпионата Англии"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман считает, что "Манчестер Юнайтед" не попадет в первую четверку чемпионата Англии. По словам голландца, "МЮ" очень зависим от Златана Ибрагимовича.

– Я не вижу, за счет чего "МЮ" попадет в четверку, – цитирует A Bola Кумана. – Травма Ибрагимовича серьезна, а впереди много матчей. Думаю, "МЮ" не попадет в четверку. Я не впечатлен стилем игры этой команды. Мы видим, как непросто дается результат команде. "МЮ" с трудом выбил в Лиге Европы "Андерлехт", и это доказывает мой тезис.