Роналд Куман: "Могли и больше забить "Уотфорду"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после победы над "Уотфордом" в матче 37-го тура чемпионата Англии (1:0) отметил, что его команда могла забить больше, чем один мяч. Тем не менее, он не очень доволен первой половиной встречи.

- Первая половина была не очень хорошей, "Эвертону" не хватало интенсивности, - цитирует пресс-служба клуба Кумана. - Второй тайм был намного лучше - на поле было больше агрессии. "Эвертон" мог забить больше, чем один. У нас фантастический домашний рекорд - 43 очка с 13 победами в 19 матчах, это действительно хорошо.

Гордимся нашими играми на "Гудисон Парк", потому что нам нравится быть сильными дома. Мы проиграли несколько выездных игр без необходимости, и мы знаем, в каких ситуациях нам нужно стать сильнее, но давайте продолжать побеждать дома.