Роналд Куман: "Мне понравились командные действия "Эвертона" в матче против "МЮ"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения в матче против "Манчестер Юнайтед" (0:4) остался доволен действиями своих футболистов. По его словам, ливерпульцы пропустили больше, чем заслуживали.

- Иногда ты получаешь больше, чем заслуживаешь, - цитирует BBC Кумана. - Мы сделали ошибку при счете 0:1, а потом все закончилось. Но командные действия, которые я увидел сегодня, делают меня счастливым. В любом случае, более счастливым, чем в четверг в матче против "Атланты" (0:3). Мы не реализовали свои моменты, а потом допустили ошибку, счет стал 0:2.