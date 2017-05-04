Роналд Куман: "Мечтаю возглавить сборную Голландии и "Барселону"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман признался, что мечтает однажды поработать со сборной Голландии и "Барселоной". Тем не менее сейчас он сосредоточен на работе в английском клубе.

- Мечтаю однажды возглавить сборную Голландии и "Барселону", но в будущем, - цитирует Diario Sport Кумана. - Надеюсь, получу такой шанс в будущем, но будущее может наступить не скоро, но я был бы в восторге, если это случилось. "Реал"? Я уважаю эту команду, но я связан с "Барсой", поэтому не смог тренировать мадридцев.

Однако сейчас я в "Эвертоне", который является важным проектом. Клуб хочет закрепиться в Англии на главных ролях и выступать в Лиге чемпионов.