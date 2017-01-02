21:19 | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Матчи на ноль всегда важны"

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Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после победы над "Саутгемптоном" (3:0) в матче 20-го тура чемпионата Англии заявил, что его команда смогла добиться трех очков благодаря хорошей игре во втором тайме. "Эвертон" идет на 7-м месте в турнирной таблице, "Саутгемптон" занимает 10-ю строчку.

– Матч проходил в высоком темпе, – цитирует BBC Кумана. – Во второй половине мы стали создавать хорошие моменты и в итоге вы видите, какой счет на табло. Быстрая игра во второй половине – это все, что от нас требовалось. Матчи на ноль всегда важны, в плане обороны мы провели хорошую игру. Новые игроки? Да, я думал об этом. Возможно, руководство проведет совет, на котором решит, будет ли приобретать игроков зимой.

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Материалы REN-TV

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