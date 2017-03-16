Роналд Куман: "Интервью Лукаку? Не вижу смысла выводить его из состава"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман заявил, что не собирается выводить форварда Ромелу Лукаку из состава, несмотря на неясность с его контрактом и желания футболиста покинуть клуб. Ранее бельгиец заявлял, что может стать звездой мирового уровня, но не в составе "ирисок". В текущем сезоне чемпионата Англии на его счету 19 голов в 27 встречах.

– Конечно, я недоволен его интервью, – цитирует Daily Mail Кумана. – Если "Эвертон" был бы клубом без больших амбиций, я бы не работал здесь тренером. Я говорил с Ромелу утром, знаю, как трудно каждый день готовить себя к играм, много забивать. Но он является одним из лучших футболистов мира. Посмотрим, что будет дальше, я поговорю с руководством. Нам нужно время, чтобы решить, что делать дальше.

Если игрок теряет интерес к "Эвертону", он не выходит на поле, но поведение Лукаку, за исключением этого интервью, я считаю хорошим. Поэтому не вижу смысла выводить его из состава. Команда нуждается в нем. Я не боюсь ситуации, что он покинет нас. Но вы говорите о его контракте каждый день... Все знают, что всякое может случиться в футболе, но игроки должны уважать свои контракты.