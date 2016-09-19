Роналд Куман: "Эвертону" не по силам стать чемпионом, но у нас есть Кубки"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против "Норвича" заявил, что его команде не по силам выиграть чемпионат Англии. Также он отметил, что форвард Ромелу Лукаку​ пропустит грядущую встречу.

– "Эвертон" не может выиграть чемпионский титул – "Лестер" в прошлом сезоне является исключительным случаем, – цитирует BBC Кумана. – Но у нас также есть Кубок лиги и Кубок Англии - турниры, которые являются важными для большинства команд. Если я скажу вам, что мы будем бороться за чемпионство, то многие скажут, что я сошел с ума. Большие клубы имеют более сильные составы.

Новый контракт Лукаку? Клуб пытается удержать игрока в "Эвертоне". Против "Норвича" он не сыграет, так как ему нужно отдохнуть.