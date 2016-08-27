Роналд Куман: "Эвертон" заслуженно победил в матче со "Стоук Сити"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман остался доволен игрой команды в матче 3-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (1:0). По мнению 53-летнего специалиста, преимущество его подопечных было достаточно велико и ожидаемо привело к положительному результату. Так же, он отметил, что в следующих матчах "Эвертон" будет стараться продолжить беспроигрышную серию, которая на данный момент состоит из 2 побед и 1 ничьи.

– Если вы не имеете преимущества в два мяча, то всегда приходится трудно в последние несколько минут, – цитирует BBC Кумана. – Но мы гораздо больше владели мячом, нанесли 18 ударов в створ ворот, поэтому победа вполне закономерна. "Эвертон" имел много хороших моментов. Это прекрасное начало сезона, и команда постарается продолжить в том же духе. Две победы и одна ничья – очень позитивно, но мы можем сделать гораздо больше.