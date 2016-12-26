23:47 26 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Роналд Куман: "Эвертон" доминировал в игре с "Лестером" с самого начала"

0
0
0

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман считает заслуженной победу его команды над "Лестером" (2:0) в матче чемпионата Англии. По его словам, "ириски" доминировали по ходу всей встречи.

– Мы знаем, что играть с "Лестером" на выезде сложно, – цитирует ВВС Кумана. – Но моя команда играла хорошо. Особенно после перерыва. С самого начала мы доминировали, однако не лучшим образом распоряжались мячом. Когда повели в счете, все наладилось. Это вопрос уверенности. Соперник не создавал моменты, а мы могли забить больше. И в конце нам удалось убить интригу.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ