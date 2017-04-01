Роналд Куман: "Если верить скамейке "Ливерпуля", судья должен был показать восемь красных карточек"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения от "Ливерпуля" (1:3) в гостевом матче 30-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что гордиться выступлением своей команды. Также голландский специалист остался раздосадован поведением скамейки соперника.

– Столкновения и отборы – часть футбола, – приводит BBC слова Кумана. – Это все футбол, но мы не делаем из этого такое шоу, как скамейка "Ливерпуля". Это футбол – жесткая и честная игра.

Я не люблю тренеров, которые постоянно кричат на арбитров, делая целое шоу из различных столкновения. Это сумасшествие. "Ливерпулю" не нужен был физиотерапевт на поле. Это мужской спорт.

Возможно, была пара жестких столкновений. Это футбол и это дерби. Обе стороны нарушали правила так, что это было чуть больше, чем желтая карточка. Но если верить скамейке "Ливерпуля", я имею в виду не только главного тренера, судья должен был показать восемь красных карточек.

На самом деле, я очень горжусь командой. Конечно, мы проиграли, но итоговый счет не отражает наше выступление. Мы пропустили слишком простые голы.