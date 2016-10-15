Роналд Куман: "Доволен ничьей с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман остался доволен ничьей с "Манчестер Сити" в матче 8-го тура чемпионата Англии (1:1). Также он отметил игру вратаря Мартена Стекеленбурга, который отразил два пенальти.

- Я доволен ничьей, потому что не так много команд могут похвастаться добытым одним очком на стадионе "Манчестер Сити", - цитирует BBC Кумана. - Конечно, нам немного повезло, и Стекеленбург провел выдающийся матч, отбил два пенальти. Хотел бы поблагодарить всех своих игроков за борьбу. Они были лучшими сегодня - старались, заработали два пенальти, но в итоге сыграли вничью.