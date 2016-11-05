Роналд Куман: "Челси" был слишком силен для "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения от "Челси" (0:5) в гостевом матче 11-го тура чемпионата Англии похвалил соперника. По словам Кумана, "Челси" был гораздо сильнее его команды.

– "Челси" играл хорошо, я ожидал большего от своей команды, – приводит BBC слова Кумана. – Сегодня была видна большая разница в игре команд во всех аспектах.

Дело не в системе, а в психологии и настрое на победу. С пятью защитниками мы контролировали игру, после 0:2 все было кончено.

Нужно принимать тот факт, что иногда твой оппонент играет гораздо сильнее. "Челси" был слишком силен для "Эвертона".