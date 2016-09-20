21:34 | ФУТБОЛ — Англия

Рон Аткинсон: "Подход "мы против всего мира" не приведет "МЮ" к успеху"

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рон Аткинсон считает, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью не подходит команде. По его словам, философия португальца противоречит традициям клуба.

– Я никогда не был большим поклонником подхода "мы против всего мира", – цитирует Daily Star Аткинсона. – Я не против того, что кто-то яростно защищает своих игроков. Но это не значит, что все вокруг – враги. Этот подход не приведет "МЮ" к успеху. Это мировой бренд, который не может управляться как чья-то вотчина.

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