Рон Аткинсон: "Подход "мы против всего мира" не приведет "МЮ" к успеху"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рон Аткинсон считает, что главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью не подходит команде. По его словам, философия португальца противоречит традициям клуба.

– Я никогда не был большим поклонником подхода "мы против всего мира", – цитирует Daily Star Аткинсона. – Я не против того, что кто-то яростно защищает своих игроков. Но это не значит, что все вокруг – враги. Этот подход не приведет "МЮ" к успеху. Это мировой бренд, который не может управляться как чья-то вотчина.