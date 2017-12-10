Ромеро хочет покинуть в январе "МЮ" ради чемпионата мира-2018

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро в зимнее трансферное окно хочет покинуть клуб, информирует The Sun. Голкипер готов сменить команду ради участия в предстоящем чемпионате мира-2018 в России.

30-летний футболист опасается, что из-за нехватки игровой практики в составе "красных дьяволов" он потеряет место в основе сборной Аргентины. Ромеро понимает, что при Давиде де Хеа он сможет выходить на поле лишь во второстепенных турнирах с минимальным количеством игр, поэтому вратарь готов перейти в другую команду.

В текущем сезоне аргентинец принял участие лишь в четырех матчах двух турниров, при этом ни разу не сыграв в чемпионате Англии.