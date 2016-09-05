Ромелу Лукаку: "Я остался в "Эвертоне", потому что еще не готов для "Ювентуса"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку подчеркнул, что в летнее трансферное окно у него было предложение от "Ювентуса", а также ряда других клубов.

– Жалко, что не буду выступать в еврокубках, но я из тех, кто считает, что это не главное, – приводит Het Nieuwsblad слова Лукаку. Если бы считал иначе, то перешел бы в "Ювентус". Но я остался в "Эвертоне", потому что еще не готов для этого.

Знал об интересе со стороны нескольких клубов, но было понятно, что "Эвертон" не хочет меня отпускать. Для меня деньги – не главное в футболе. В ситуации, когда клуб не отпускает меня, стараюсь оставаться спокойным. Я не из тех, кто будет пропускать тренировки или скандалить. Надеюсь, с таким же уважением клуб отнесется ко мне, и я смогу уйти через парадную дверь.