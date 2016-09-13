Ромелу Лукаку: "Я мог бы забить мячей пять"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку считает, что мог сыграть результативнее в матче чемпионата Англии с "Сандерлендом" (3:0). В этой встрече бельгиец оформил хет-трик.

– Думаю, мы могли сыграть лучше, особенно в первом тайме, – цитирует Sky Sports Лукаку. – Действовали не так здорово, как хотелось бы. Соперник же защищался хорошо, не позволял нам в атаке принимать мяч и создавать моменты. Хотя я все равно упустил один-два шанса. Во втором тайме играли намного лучше и заслужили победу. Думаю, я в итоге мог забить голов пять. Мне нужно стать серийным "убийцей", чтобы реализовать все. Но мы победили. А это главное.