Ромелу Лукаку: "С 11 лет мечтал играть у Моуринью"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку рад выступать под руководством главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью. По словам форварда, специалист очень требователен.

– Моуринью всегда требует, чтобы игроки показывали максимум своих возможностей. Он не дает футболистам отдыхать, когда они находятся на поле, – приводит BBC слова Лукаку. – Ему хочется, чтобы игроки боролись и на тренировках, и в матчах. За пределами поля он похож на одного из членов твоей семьи.

Я мечтал играть у него с 11 лет. Невозможно было отказаться, когда появилась такая возможность. Трудно выступать в "Манчестер Юнайтед", потому что от клуба ждут большего. Непросто справляться с давлением, но я был готов к этому.