Ромелу Лукаку: "Решил, что пока рано переходить в "Ювентус"

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку рассказал, что отказался этим летом переходить в "Ювентус"​. Также бельгийцем интересовались и другие команды, он принял решение остаться в стане "ирисок".

- Конечно, непопадание в еврокубки немного огорчает, но я тот, кто считает, что все происходит по какой-то причине, - цитирует Goal Лукаку. - Иначе бы я перешел в "Ювентус", а не остался в "Эвертоне". Но я выбрал "Эвертон", потому что пока слишком рано перебираться в Италию. Знал об интересе нескольких клубов к моей персоне этим летом, но было очевидно, что "Эвертон" не отпустит меня. Мне было важно оставаться спокойным, что я и сделал. Сказал себе, что буду делать все возможное, и кто знает, что произойдет в будущем.