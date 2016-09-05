13:50 | ФУТБОЛ — Англия

Ромелу Лукаку: "Решил, что пока рано переходить в "Ювентус"

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Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку рассказал, что отказался этим летом переходить в "Ювентус"​. Также бельгийцем интересовались и другие команды, он принял решение остаться в стане "ирисок".

- Конечно, непопадание в еврокубки немного огорчает, но я тот, кто считает, что все происходит по какой-то причине, - цитирует Goal Лукаку. - Иначе бы я перешел в "Ювентус", а не остался в "Эвертоне". Но я выбрал "Эвертон", потому что пока слишком рано перебираться в Италию. Знал об интересе нескольких клубов к моей персоне этим летом, но было очевидно, что "Эвертон" не отпустит меня. Мне было важно оставаться спокойным, что я и сделал. Сказал себе, что буду делать все возможное, и кто знает, что произойдет в будущем.

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