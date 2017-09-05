Ромелу Лукаку: "Не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку отметил, что надеялся на возвращение форварда Златана Ибрагимовича в команду. Он также добавил, что с 11 лет хотел играть под руководством Жозе Моуринью.

- Сказал Златану, что надеялся на его возвращение. Нам нужен такой форвард, - приводит Sky Sports слова Лукаку. - Уверен, он сделает команду сильнее и поможет достичь поставленных целей. Я не боюсь конкуренции с ним.

Я провел отличную предсезонную подготовку. Моуринью помог мне быстро адаптироваться, поэтому все прошло отлично. С 11 лет я хотел играть именно под его руководством. Наконец-то это случилось. Теперь мы хотим сотворить нечто особенное.