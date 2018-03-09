11:36 | Футбол — Англия

Ромелу Лукаку: "Моуринью видит во мне своего сержанта"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Ромелу Лукаку считает, что главный тренер команды Жозе Моуринью видит в нем своеобразного сержанта на поле. По словам бельгийца, ему несколько странно исполнять такую роль.

– Мне кажется, Моуринью видит во мне своего сержанта, – цитирует Sky Sports Лукаку. – Это странно для нападающего. Обычно такую роль исполняют полузащитники. Я много работаю, но все же нападающий и должен забивать голы. Моуринью видит, что у меня психология солдата. Он знает, что может на меня всегда рассчитывать. Я всегда ставлю интересы команды выше своих.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Пятницу он в тебе видит)

11:46

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