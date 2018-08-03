Ромелу Лукаку: "Моуринью не скрывает своих эмоций ради создания положительного образа"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью. Португалец подвергается критике за неудачные матчи в рамках предсезонной подготовки и за резкую реакцию на вопросы журналистов.

– Честно говоря, у меня другое впечатление от Моуринью. Это очень приветливый человек, – цитирует A Bola Лукаку. – Люди должны понять, что никто не любит проигрывать. Поэтому после поражений мы злимся. Моуринью этого не скрывает. Это нормально. Не все люди с этим справляются. Не нужно тогда задавать ему вопросы. Потому что он не скрывает своих эмоций только для того, чтобы создавать положительный образ.