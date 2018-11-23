Ромелу Лукаку: "Думаю, у Моуринью хорошие отношения с игроками"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку прокомментировал отношения главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью с игроками команды. По его мнению, нужно сразу разбираться во всех спорах.

- Честно говоря, я не обращаю внимания на то, какие у Жозе отношения с другими игроками, - приводит Sky Sports слова Лукаку. - Не думаю, что это то, что должно повлиять на меня. Думаю, что у него хорошие отношения со всеми. Если у кого-то возникает спор с кем-то, разберись с этим, парень. Ты взрослый мужчина, смирись с этим.

После 12 туров в чемпионате Англии "МЮ" занимает восьмое место в премьер-лиге.

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