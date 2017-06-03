Роман Широков: "Желаю Слуцкому возглавить ту команду, которую он сам хочет"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков в интервью "СЭ" отметил, что экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поехал в Англию, чтобы проверить свои силы. По его словам, российскому специалисту будет сложно попасть в команду премьер-лиги.

– Следите за попытками Слуцкого трудоустроиться в Англии?

– У него есть желание найти работу. Если получится, для него это будет отлично. Желаю ему возглавить команду, которую он сам хочет. Возможно, Слуцкий начнет зарубежную карьеру в чемпионшипе. В премьер-лигу сразу попасть трудно.

– Опыта работы в Европе у Слуцкого нет. Это может стать помехой?

– Вот и посмотрим. Для этого Леонид Викторович и поехал туда, чтобы оценить свои силы. Тренер считает, что вполне способен проявить себя на Западе. Значит, нужно идти и пробовать. (Сергей АСТАХОВ)

Полное интервью Романа Широкова