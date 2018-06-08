Роман Павлюченко: "Если "Реал" или "Барса" позовут Кейна, он должен согласиться"

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и сборной России Роман Павлюченко считает, что форвард "шпор" Харри Кейн должен покинуть команду из Лондона, если получит предложение от одного из топ-клубов. В пятницу, 8 июня, 24-летний англичанин подписал соглашение с "Тоттенхэмом", которое рассчитано до лета 2024 года.

– Если "Барселона" или "Реал" позовут его, он должен уйти из "Тоттенхэма", – цитирует Goal Павлюченко. – Переход в команду из середины таблицы чемпионата Испании или Италии того не стоит. Он должен знать, чего хочет. Если есть интерес со стороны "Реала" или "Барселоны", нужно уходить.

"Тоттенхэм" – большой клуб, но он не играет в решающих стадиях Лиги чемпионов. Если он хочет развиваться дальше, он должен перейти в более сильный клуб.

Я слежу за ним и вижу, насколько он эффективен. Это радует меня, особено с учетом того, что я играл с ним, когда он совершал свои первые шаги в "Тоттенхэме". Я очень рад за него. На сегодняшний день он – великий игрок "Тоттенхэма".

Напомним, Кейн выступает за лондонцев с 2011 года. В прошедшем сезоне в 48 матчах он отличился 41 раз.