Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Владелец "Челси" Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова приняли решение о разводе, сообщает Page Six. Пара была вместе 10 лет, у них есть двое совместных детей - сын Аарон и дочь Лея.

Напомним, что 50-летний Абрамович с 2003 года владеет английским клубом. Его состояние оценивается в 9,2 миллиарда долларов.

Абрамович и Жукова - о разводе: "Мы остаемся близкими друзьями"