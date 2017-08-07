Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

Владелец "Челси" Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова приняли решение о разводе, сообщает Page Six. Пара была вместе 10 лет, у них есть двое совместных детей - сын Аарон и дочь Лея.
Напомним, что 50-летний Абрамович с 2003 года владеет английским клубом. Его состояние оценивается в 9,2 миллиарда долларов.
Абрамович и Жукова - о разводе: "Мы остаемся близкими друзьями"
Пиитерец
Лопырева взбодрилась.
15:31
NF
СЭ, есть вопрос: какое отношение ЭТО имеет к спорту?..
15:30
armi
Актуальнейшая новость! Особенно для СПОРТИВНОГО (как его позиционируют писаки) СМИ. Лучше уж честно сознайтесь, что СЭ давно стал ГЛАМУРНЫМ СЧЕТОВОДОМ для любопытствующих домохозяек: только и читаешь кто сколько стоит и кто с кем спит.
15:29
Таки да
> баламошка: 36 лет. Старенькая модель) ///// Как говорит Дональд Трамп: "Что хорошо выглядит после 30 лет? Самолёт!" :-) (Пассажирские Боинги действительно по 30 с лишним лет летают)
15:13
баламошка
36 лет. Старенькая модель) Рома захотел поохотиться на 17-летних кошечек)
15:02
Спорт Экспресс 17
да и п
14:53