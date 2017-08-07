14:47 | Футбол — Англия

Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе

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Владелец "Челси" Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова приняли решение о разводе, сообщает Page Six. Пара была вместе 10 лет, у них есть двое совместных детей - сын Аарон и дочь Лея.

Напомним, что 50-летний Абрамович с 2003 года владеет английским клубом. Его состояние оценивается в 9,2 миллиарда долларов.

Абрамович и Жукова - о разводе: "Мы остаемся близкими друзьями"

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Пиитерец

Лопырева взбодрилась.

15:31

NF

СЭ, есть вопрос: какое отношение ЭТО имеет к спорту?..

15:30

armi

Актуальнейшая новость! Особенно для СПОРТИВНОГО (как его позиционируют писаки) СМИ. Лучше уж честно сознайтесь, что СЭ давно стал ГЛАМУРНЫМ СЧЕТОВОДОМ для любопытствующих домохозяек: только и читаешь кто сколько стоит и кто с кем спит.

15:29

Таки да

> баламошка: 36 лет. Старенькая модель) ///// Как говорит Дональд Трамп: "Что хорошо выглядит после 30 лет? Самолёт!" :-) (Пассажирские Боинги действительно по 30 с лишним лет летают)

15:13

баламошка

36 лет. Старенькая модель) Рома захотел поохотиться на 17-летних кошечек)

15:02

Спорт Экспресс 17

да и п

14:53