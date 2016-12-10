"Рома" надеется взять Фабрегаса в аренду

Представители "Ромы" обращались к "Челси" по поводу аренды полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Football Italia. Отмечается, что стороны близки к соглашению. Ранее наставник "Челси" Антонио Конте заявлял, что не хочет отпускать испанца из команды.

"Рома" обещает предоставить футболисту игровое время в серии А и Лиге Европы. Также в испанце заинтересован "Милан". В текущем сезоне Фабрегас сыграл в 7 матчах во всех турнирах и забил два мяча.