15:12 | ФУТБОЛ — Англия

"Рома" надеется взять Фабрегаса в аренду

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Представители "Ромы" обращались к "Челси" по поводу аренды полузащитника Сеска Фабрегаса, сообщает Football Italia. Отмечается, что стороны близки к соглашению. Ранее наставник "Челси" Антонио Конте заявлял, что не хочет отпускать испанца из команды.

"Рома" обещает предоставить футболисту игровое время в серии А и Лиге Европы. Также в испанце заинтересован "Милан". В текущем сезоне Фабрегас сыграл в 7 матчах во всех турнирах и забил два мяча.

Дополнительная информация

http://www.football-italia.net/95481/roma-ask-chelsea-fabregas

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Материалы других СМИ