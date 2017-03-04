Рохо забил первый гол в чемпионате Англии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо забил гол в первом тайме матча 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". Как сообщает Opta, этот мяч стал для экс-игрока московского "Спартака" первым в играх премьер-лиги. Поединок с "Борнмутом" стал для 26-летнего аргентинца 54-м в чемпионате Англии.
Также стоит отметить, что Маркос Рохо стал 40-м аргентинцем, забившим в премьер-лиге.
LUCKY TOUCH!! Marcus Rojo scores his first ever PL goal to give @ManUtd a 1-0 over Bournemouth. #PLonNBC pic.twitter.com/sBMSBfqOdX– NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 4 марта 2017 г.