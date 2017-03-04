16:30 | ФУТБОЛ — Англия

Рохо забил первый гол в чемпионате Англии

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо забил гол в первом тайме матча 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". Как сообщает Opta, этот мяч стал для экс-игрока московского "Спартака" первым в играх премьер-лиги. Поединок с "Борнмутом" стал для 26-летнего аргентинца 54-м в чемпионате Англии.

Также стоит отметить, что Маркос Рохо стал 40-м аргентинцем, забившим в премьер-лиге.

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Материалы REN-TV

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