Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо вернулся к тренировкам. На странице клуба в Твиттере сегодня были опубликованы фотографии с недавней тренировки, на которых запечатлен аргентинский игрок. По всей видимости, экс-защитник "Спартака" восстановился после разрыва связок колена в апрельском матче Лиги Европы и начал набирать форму.

Стоит отметить, что в прошлом месяце главный тренер "МЮ" Жозе Моуринью заявил, что Рохо сможет вернуться на поле только зимой.