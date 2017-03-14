Рохо грозит дисквалификация на пять матчей

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может быть дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру во встрече 1/4 финала Кубка Англии с "Челси" (0:1), информирует Daily Mail. Экс-футболист "Спартака" в одном из эпизодов грубо сыграл против полузащитника хозяев поля Эдена Азара, после чего наступил на него.

Главный арбитр встречи упустил данный эпизод из виду, но он может быть рассмотрен Футбольной ассоциацией (FA). Если вина аргентинца будет установлена, ему грозит отстранение на пять игр.