Родуэлл может стать игроком "Уотфорда"

"Уотфорд" проявляет интерес к полузащитнику Джеку Родуэллу, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее футболист выступал за "Сандерленд".

После вылета "черных котов" из чемпионшипа контракт футболиста был расторгнут, сейчас он является свободным агентом. 27-летний хавбек в прошлом сезоне провел шесть матчей за "Сандерленд" и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что "Уотфорд" проявляет интерес к форварду сборной России Артему Дзюбе.