Родуэлл, которым интересовались "Челси" и "Манчестер Юнайтед", перешел в "Блэкберн"

Бывший защитник "Сандерленда" Джек Родуэлл продолжит карьеру в "Блэкберне". 27-летний англичанин в четверг подписал контракт с клубом, вернувшимся в чемпионшип.

Стоит отметить, что в начале своей карьеру Родуэлл считался одним из самых перспективных игроков своего поколения. Подписать воспитанника "Эвертона" хотели "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", но игрок выбрал "Манчестер Сити". За 2 года в стане "горожан" он сыграл всего в 25 матчах, поэтому в 2014 году перешел в "Сандерленд".